Son dakika haber: Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlara elektronik kelepçe takılacak - Son Dakika

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da karantinaya uymayanlara elektronik kelepçe takılacak

Bir son dakika haberine göre Afyonkarahisar Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunanların kontrol altında tutulması için elektronik kelepçe kullanılmasına karar verildiğini bildirdi.

Afyonkarahisar Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantinasında bulunanların kontrol altında tutulması için elektronik kelepçe kullanılmasına karar verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun, Vali Gökmen Çiçek başkanlığında toplandığı belirtildi. Toplantıda alınan kararlara yer verilen açıklamada, Valilik bünyesinde salgın denetim faaliyetlerinin tek elden eş güdümünü ve yönetimini sağlayan İl Salgın Denetim Merkezi oluşturulması kararı alındığı ifade edildi. Açıklamada, ihlallere dair her türlü şikayet ve ihbarın yapılabileceği bir çağrı sistemi kurulacağı kaydedildi. Denetlenen iş yerleri, şehir içi toplu taşıma araçları, ticari taksilere güvenli alan sertifikası verileceği bildirilen açıklamada, tedbirlere uyan iş yerlerinin ise ödüllendirileceği vurgulandı. Açıklamada, karantina altındaki pozitif vakalar veya temaslı kişilerin evlerinde izolasyonunun sağlanması için elektronik kelepçe kullanılması dahil sıkı önlemler alınmasına karar verildiği de kaydedildi. Mahalle Denetim Ekibi oluşturulacağı belirtilen açıklamada, alınan kararlara uymayan vatandaşlara idari para cezası verileceği hatırlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2020 13:17

Kaynak: AA

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