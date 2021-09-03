Sürücünün yangın tüpüyle müdahale ettiği yangını, Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri söndürdü.

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