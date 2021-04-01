Son dakika haber! Afyonkarahisar'da mermer ocağı sahasına düşen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eski mermer ocağı sahasına düşen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Orhan Erturan (33) idaresindeki motosiklet, Bülüçalanı köyü yakınlarında yaklaşık 7 metre yükseklikten eski mermer ocağı sahasına düştü.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Dinar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün cesedi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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