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Son dakika haber! Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika

Son dakika haber! Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi

07.11.2021 14:55
Son dakika haber! Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi

Gelen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde dün otomobile silahla ateş açılması sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde dün otomobile silahla ateş açılması sonucu yaşamını yitiren 4 kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan ile Hanife Mutlu'nun naaşları, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Mevlüt, Şefika ve Hatice Mercan'ın cenazeleri, Çıkrık Belde Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından defnedildi. Anneanne Hanife Mutlu'nun naaşı da merkeze bağlı Bayatçık köyünde toprağa verildi.

Zanlı İ.K'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Erenler Mahallesi'ndeki belde meydanında dün İ.K'nin, boşanma sonucu çocuk velayeti meselesinden anlaşmazlık yaşadığı ve borç nedeniyle evine icra gelmesi yüzünden aralarında sorun bulunan ailenin olduğu otomobile tabancayla ateş açması sonucu Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice, Şefika ve Yusuf Mercan yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hanife Mutlu, Mevlüt, Hatice ve Şefika Mercan yaşamını yitirmişti.

Karahisar, Otopsi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu ölen 4 kişinin cenazeleri defnedildi - Son Dakika
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