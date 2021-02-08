Son dakika haber... Afyonkarahisar'da polis alarma geçiren ihbar - Son Dakika

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Afyonkarahisar'da polis alarma geçiren ihbar

-"Boğazı kesik" ihbarı polisi harekete geçirdi

Şahsın kavga sonucu yüzünden küçük bir kesikle yaralandığı ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da darp sonucu yaralanarak yerde yatan şahsı gören vatandaşlar polisi arayıp 'boğazı kesilmiş bir kişi yerde yatıyor' ihbarında bulununca polis alarma geçti. 11 ekibin sevk edildiği olay yerinde ise gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

Olay, Ataköy Mahallesi Ataköy caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kısıtlamanın başladığı saatlerde '155 Polis İmdat' hattını arayan vatandaşlar Deper Sultan Cami önünde 'boğazı kesilmiş bir kişi yerde yattığı' ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ekipleri harekete geçerken, bölgeye 112 Acil servis ambulansı da sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yerde yatan şahsın boğazından değil yüzündeki küçük bir kesikten dolayı yaralandığını, boğazının kesik olmadığını tespit etti. İsminin Fatih G., olduğu öğrenilen şahıs durumunun iyi olduğunu belirterek ambulans ile hastaneye gitmeyi reddetti.

Polis olayı gerçekleştiren şahsı yarım saatte yakaladı

Yüzüne buz torbası konulan şahıs Yusuf D., isimli bir şahıs ile tartıştıklarını ve daha sonrasında kavga ettiklerini kaydederek kendisini darp ederek kaçan şahsın araç plaka bilgilerini verince bu defa ekipler Yusuf D.'nin peşine düştü. Olaydan yaklaşık yarım saat sonra Yusuf D., evinde yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın ardından bölgeye gelen 11 polis ekibi şahsın boğazının kesilmediğini sadece darp sonucu yaralandığını görünce rahat bir nefes aldı. Olay sonrası gözaltına alınan Yusuf D., ile hastanedeki tedavisi tamamlanan Fatih G., ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme çalışmaları sürüyor.