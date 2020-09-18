Son dakika haber: Afyonkarahisar'da sağlıkçı öğrencilerin güz dönemi stajları yapılmayacak - Son Dakika

Afyonkarahisar Valiliği Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile kentte korona virüs (Covit-19) tedbirleri kapsamında İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde beceri eğitimi ve ders uygulaması yapacak olan öğrencilerin stajlarının güz döneminde yapılmamasına karar verildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu Vali Vekili Mehmet Boztepe Başkanlığında toplandı. Toplantıda korona virüs tedbirleri kapsamında bir dizi karar alınırken, kararlar arasında öne çıkan konu başlıklarından en dikkat çekici olanı ise sağlık alanında eğitim gören öğrencilere yönelik oldu. Karar doğrultusunda, "İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde beceri eğitimi ve ders uygulaması yapacak olan öğrencilerin, hastaneler ve diğer sağlık kurumlarında sosyal hareketliliği, sağlık personeli ve hastalarla teması ve bunlara bağlı bulaş riskini artırabileceği düşünüldüğünden Covid-19 tedbirleri kapsamında karar alınmıştır. İlimiz lise ve üniversite öğrencilerinin mesleki beceri eğitimi, ders uygulamaları, staj başvuru alımlarının 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz dönemi süresince yapılmamasına karar verilmiştir. Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilecektir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR