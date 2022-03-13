Son dakika haber! Afyonkarahisar'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Mahmut Soydaş (62) idaresindeki 06 MTF 90 plakalı otomobil, Emirdağ-Bolvadin kara yolu Avdan mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Yurdagül Soydaş (60) yaralandı.
Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan sürücü Soydaş kurtarılamadı.
Kaynak: AA
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