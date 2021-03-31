Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde tadilat yaptığı sırada dengesini kaybederek balkondan düşen kişi, hayatını kaybetti.
İncili Mahallesi'nde bir apartmanın 3'üncü katındaki balkonda tadilat yapan Veli Erol (56), dengesini kaybetmesi sonucu düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırılan Erol, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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