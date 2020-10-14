Afyonkarahisar'da esrar satmaya çalıştığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Dazkırı ilçesine bağlı Yüreğil köyünde oturan C.E'nin, yetiştirdiği kenevirleri esrara dönüştürerek, satmak istediği yönünde istihbarat alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda C.E. gözaltına alındı. Zanlının otomobilindeki aramada, 1 kilo 102 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika