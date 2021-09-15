Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde satışa hazır metanfetamin, esrar, ecza maddesi ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede yürütülen soruşturma kapsamında E.K. (42) ve F.Ç'nin evinde arama yaptı.

Aramada, bir miktar satışa hazır metanfetamin ve esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili E.K. ve F.Ç. gözaltına alındı.