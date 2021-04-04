Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir'den Emirdağ'a uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Otogar Kavşağında biri hafif ticari olmak üzere iki aracı durdurdu. Bu sırada otomobil içerisindeki N.A'nın aracının camından bir poşeti dışarı attığı görüldü.

Ekipler, otomobil içinden atılan poşet ile iki araçta yaptığı aramalarda, bir miktar metamfetamin, bir miktar bonzai, hassas terazi ve bıçak ele geçirdi.

Araçlardaki M.Ö, N.A, S.Ö.Y. ile M.Ç, gözaltına alındı.