Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
09.10.2020 11:11
Edinilen son dakika gelişmesine göre Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Erenler Mahallesi'nde belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, 27 LSD uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından adli işlem yapılacağı bildirildi.
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