Son dakika haber! Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Erenler Mahallesi'nde belirlenen 6 adrese düzenlenen operasyonda, 27 LSD uyuşturucu madde ile uyuşturucu içmede kullanılan aparatlar ve bir miktar kenevir tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" ve "uyuşturucu kullanmak" suçlarından adli işlem yapılacağı bildirildi.