Son dakika haber! Afyonkarahisar'da yerel mahkemenin "boşanmasınlar" kararı istinaftan döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Afyonkarahisar'da yerel mahkemenin "boşanmasınlar" kararı istinaftan döndü

29.03.2022 16:44
Son dakika haber! Afyonkarahisar'da yerel mahkemenin "boşanmasınlar" kararı istinaftan döndü

Edinilen son dakika haberine göre Konya Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin, bir kadının "şiddet gördüğü" gerekçesiyle eşine açtığı boşanma davasının reddine ilişkin kararını bozarak, çiftin boşanmasını kararlaştırdı.

Konya Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin, bir kadının "şiddet gördüğü" gerekçesiyle eşine açtığı boşanma davasının reddine ilişkin kararını bozarak, çiftin boşanmasını kararlaştırdı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yaşayan bir kadın, 2016'dan itibaren fiziksel ve duygusal şiddet gördüğü, kendisini odaya kilitlediği gerekçesiyle eşi hakkında boşanma davası açtı.

Sandıklı Asliye Hukuk Mahkemesi, kadının iddialarının ispatlanamadığı gerekçesiyle boşanma davasını reddetti.

Şiddet gördüğünü iddia eden kadının avukatı Mehmet Sait Gürdağ, kararın bozulması için Konya Bölge Adliye Mahkemesine itiraz dilekçesi sundu.

Dosyayı inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi, tüm deliller ışığında, erkeğin, kadına yönelik devamlılık arz eden fiziksel şiddetin varlığının sabit olduğunu tespit etti.

İstinafın kararında şunlar kaydedildi:

"Kadının beyanları, tanık ifadeleri ve adli tıp raporu göz önünde bulundurulduğunda, erkeğin kadına karşı devamlılık arz eden fiziksel şiddeti nedeniyle tam kusurlu olduğu, ortada evlilik birliğini temelden sarsan geçimsizliğin mevcut olduğu değerlendirilmiş, tarafların boşanmalarına karar verilmiştir."

YORUMLAR
500
Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı Son dakika haber! Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi Son dakika haber! Jandarmanın operasyonunda uyuşturucu madde ve tarihi eser ele geçirildi

Karahisar, Hukuk, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Afyonkarahisar'da yerel mahkemenin 'boşanmasınlar' kararı istinaftan döndü - Son Dakika


Son Dakika
17:04 EPDK'dan yeni karar! Elektrikte maliyet yükselişinin faturaya yansıması önlenecek
17:02 Pirana dolu nehre düşen futbolcunun 11 saat sonra sadece kemikleri bulundu
17:01 Dolmabahçe'deki görüşmede Ukrayna ve Rus heyetleri arasında geçen ''Votka'' esprisi güldürdü!
16:56 Vitor Pereira için işler yolunda gitmiyor! 3'lü savunma tercihi taraftarları sinirden deliye döndürdü
16:41 Mahkemeden emsal karar! Çimdikleme boşanma nedeni sayıldı
16:34 Rus uzmanların canlı yayındaki açık tehdidi Polonya'yı harekete geçirdi! Asker sayısını 300 bine yükseltiyorlar
16:20 Yeşilçam'ın erotik güzeli olarak anılıyordu! Arzu Okay, yıllar sonra kızının paylaşımıyla ortaya çıktı
16:16 Seda Sayan, "Mücevher alım gücü kolaylaştı" dedi, tepki üstüne tepki yağdı: 2 litre yağ olmuş 180 lira, neyin kafasındasınız?
16:03 Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu maç rekoru kırmaya çok yakın!
16:02 Son dakika: Olumlu geçen müzakere dolar ve altını etkiledi! Biri 27 kuruş, diğeri 26 lira birden düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 17:22:38. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Afyonkarahisar'da yerel mahkemenin "boşanmasınlar" kararı istinaftan döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement