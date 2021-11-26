Üye Girişi
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber: Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

26.11.2021 15:34
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika haber: AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde yoğun sis nedeniyle 3 TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında hostes Selma Tekol (41) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Dazkırı ilçesinde yoğun sis nedeniyle 3 TIR ve yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazasında hostes Selma Tekol (41) yaşamını yitirdi, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 04.30 sıralarında Dinar- Denizli kara yolunda meydana geldi. Denizli yönüne giden 11 AAN 449 plaka TIR'ın şoförü İsmail Öz ile 57 AAZ 247 plakalı TIR'ın şoförü Adem Karakolcu, yoğun sis nedeniyle hızlarını düşürdü. Bu sırada arkadan gelen Adnan Başat'ın (55) kullandığı 32 PT 040 plakalı yolcu otobüsü, yan yana giden TIR'lara çarptı. Arkadan gelen Bilal Altınbaş (45) yönetimindeki 32 AAF 766 plakalı TIR da otobüse çarptı.

Kazada, otobüste hostes olarak çalışan Selma Tekol hayatını kaybetti. Otobüs şoförü Adnan Başat, yedek sürücü Kamil Usta (33), yolculardan Ali Yıldırım (26) ve Serkan Kayaaltı (38) ile TIR şoförü Bilal Altınbaş yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Selma Tekol'un cenazesi ise Dazkırı Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


- Afyonkarahisar
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Son dakika haber: Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Karahisar, İsmail Öz, Denizli, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

TikTok'ta paylaştığı piton görüntüsüne 8 bin 692 lira ceza kesildi 15:35 TikTok'ta paylaştığı piton görüntüsüne 8 bin 692 lira ceza kesildi Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti 15:27 Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti Oyuncu Casey Affleck, 23 yaş küçük sevgilisiyle sokak ortasında aşka geldi 15:03 Oyuncu Casey Affleck, 23 yaş küçük sevgilisiyle sokak ortasında aşka geldi
14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir 15:00 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı 14:23 Aloe vera eken adam, 4 dönümden 90 bin lira gelir sağladı Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı 14:04 Eski Bakan Alaboyun'dan başkanlık sistemi itirafı: Çok güçlü destekleyenlerden biriydim ama beklediğimiz gibi çıkmadı
A Milli Takımımız için kura günü! 13:37 A Milli Takımımız için kura günü! TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu 13:33 TOBB'dan asgari ücret zammına ilişkin üç öneri sunuldu

Son Dakika Haberleri
15:36 CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli
15:28 AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi
15:26 Son dakika! Savcılık Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamını talep etti
15:17 Asgari ücrete zam gelirse kıdem tazminatı tavanı 11 bin 246 liraya çıkacak
15:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak
15:01 Avrupa İlaç Ajansı, 5-11 yaş arası çocuklar için BioNTech aşısını tavsiye etti
14:59 14 gündür kayıp olan Kübra'nın annesi: Kızımı biri alıkoymuş olabilir
14:59 İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti
14:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Riskli yapıları süratle dönüşüme sokun
14:44 Mitra'dan Setenay'a: Melisa Aslı Pamuk yepyeni bir role hazırlanıyor
CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli CHP'nin Mersin mitingine valilik engeli         
15:36
AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi AK Partili Yusuf Özoğul'a hakaret eden Metin Uca'dan bir paylaşım daha geldi         
15:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Alsancak'taki yeni stadın adı Mustafa Denizli Stadı olacak         
15:09
İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti İngiltere, Hamas'ı 'terör örgütü' ilan etti         
15:00
Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş Hasan Can Kaya'ya Belediye'den kahkaha attıran cevap: Seni de bekleriz bebiş         
14:35
Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti Cezaevinden yeni çıkan adam, eski karısını dövüp saçlarını kesti         
14:21
Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir Altın ve Para Piyasalar Uzmanından farklı yorum: Gram altında 585-590 liraya düşebilir         
14:00
Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı Osman Kavala Gezi Davası'nın ikinci duruşmasına katılmadı         
13:35
Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin Meral Akşener'den suç örgütü lideri Sedat Peker açıklaması: Sen nelere kadirmişsin         
12:12
Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba Müslüme'nin annesinin jandarmadaki ifadesi ortaya çıktı! Kayınpederiyle ilgili sözleri bomba         
11:48
Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı! Müslüme vakasında her detay mide bulandırıcı! Dede, 14 yaşındaki ablanın da öz babası çıktı!         
11:42
Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor Nu varyantı sebebiyle ülkeler kırmızı listeye alınmaya başladı, sınırlar kapanıyor         
09:06
Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi! Şemsiyenizi almadan dışarı çıkmayan! Meteoroloji tarih verdi!         
08:21
Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı Korkunç gerçek! Müslüme'nin şüpheli ölümü nedeniyle tutuklanan dedesi, öz babası çıktı         
07:59
Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı Değişim sinyali gibi hareket! Bakan Elvan'ın yerine geçeceği söylenen Nureddin Nebati gece yarısı peş peşe paylaşım yaptı         
07:16
Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi Son Dakika: Milli Güvenlik Kurulu'nda ekonomi vurgusu yapıldı: İhracat odaklı politikalar, tehditler değerlendirildi         
20:32
Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik Son Dakika: Bankacılarla görüşen Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu: Son durumu ve bankacılık sektörünü değerlendirdik         
20:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2021 15:42:27. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Afyonkarahisar'da zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement