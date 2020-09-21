Son dakika haber... Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli 16 kişiye koronavirüs karantinası - Son Dakika

Son dakika haber... Afyonkarahisar Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli 16 kişiye koronavirüs karantinası
Bir son dakika haberine göre AFYONKARAHİSAR Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli olan ve koronavirüs tespit edilen 3 kişi ve temaslı 13 kişi, evlerinde karantinaya alındı.
AFYONKARAHİSAR Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görevli olan ve koronavirüs tespit edilen 3 kişi ve temaslı 13 kişi, evlerinde karantinaya alındı.
Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Hizmetleri'nde görevli çiftte koronavirüs tespit edildi. Bu çiftle temaslı olan görevli 1 kişinin de test sonucu pozitif çıktı. Bunun üzerine 3 kişi ve temaslı olduğu belirlenen 13 kişinin, evlerinde karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Afyon, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 17:30 - Kaynak: DHA
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