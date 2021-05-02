AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti
02.05.2021 13:12
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi Kasapoğlu'nun valilik ziyaretinden detay görüntüler Kasapoğlu'nun Afyonkarahisar Belediyesini ziyareti AFYONKARAHİSAR - Bazı programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali...
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi
Kasapoğlu'nun valilik ziyaretinden detay görüntüler
Kasapoğlu'nun Afyonkarahisar Belediyesini ziyareti AFYONKARAHİSAR - Bazı programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.
Son Dakika Josef'in teşvik açıklamasına Rizeli Selim Ay sert çıktı: Namusumuzla ekmek kazanıyoruz! Ümit Özat: Alex kim ki heykeli dikiliyor stadın önüne, lider değildi ki! 8 milyona satılan bile var! Marmaris'teki 'izole villa' fiyatları Avrupa'nın ünlü şehirleriyle yarışıyor Uğurcan Çakır, rekor bir bedelle İtalyan ekibi Inter'e transfer oluyor Tecavüz edip videoya almışlar! Teröristler genç kızı canlı bomba olmaya böyle hazırlamış Ekranlarda skandal sözler! Hatay Basın Sözcüsü yorumcuyla tartıştı, "Lan şerefsiz" diye bağırdıktan sonra yayından atıldı 1 yıl süren sessizliğini bozdu! Sedat Peker "Operasyonu onlar yaptırdı" deyip iki isim verdi Ukraynalı turistlerin korona sürecinde tatil adresleri Türkiye oldu