AFYONKARAHİSAR - Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Afyonkarahisar Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun gelişi

Kasapoğlu'nun valilik ziyaretinden detay görüntüler

Kasapoğlu'nun Afyonkarahisar Belediyesini ziyareti AFYONKARAHİSAR - Bazı programlara katılmak üzere Afyonkarahisar'a gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti.