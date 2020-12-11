Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR - Sokağa çıkma kısıtlaması - Son Dakika

Afyonkarahisar'da sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Boş sokaklardan görütnü,

Polis ekiplerinin araçlarda denetim yapması,

Polis ekiplerinin ceza yazması

AFYONKARAHİSAR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Kovid-19 ile mücadele kapsamında, kentte pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokaklardaki araç ve yaya yoğunluğu azaldı.

Şehrin işlek noktalarından Kent Meydanı, Yeşilyol, Ambaryolu, Uzunçarşı ve Kurtuluş Caddesi'nde sessizlik hakim oldu.

Yasağın başladığı 21.00'den itibaren de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 uygulama noktasında araçları durdurarak evrak kontrolü yapıyor.

Polis ekipleri, Uzun Çarşıdaki uygulama noktasındaki denetimde bir otomobildeki 2 kişiye, sokağa çıkma yasağında belgeleri olmadığı dolayısıyla ceza kesti.