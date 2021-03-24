Son dakika haber | Afyonkarahisar Valiliği'nden Kovid-19 açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber | Afyonkarahisar Valiliği'nden Kovid-19 açıklaması

24.03.2021 13:03
Son dakika haber | Afyonkarahisar Valiliği'nden Kovid-19 açıklaması, System.String[]

Son dakika haberine göre Afyonkarahisar Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında, genel durumu iyi olanlar ile temaslıların KYK yurdunda izole edileceğİni açıkladı.

Afyonkarahisar Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında, genel durumu iyi olanlar ile temaslıların KYK yurdunda izole edileceğİni açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19'da vaka artışının önüne geçmek için mutasyonlu virüsle enfekte kişiler ile temaslılarının tespit edilmesi ve izolasyonlarının sağlanması amacıyla yeni kararların alındığı belirtildi.

Bu kapsamda açıklamada, "Kentte, Kovid-19'un mutasyonlu tipiyle enfekte olduğu tespit edilen ve şüpheli olanların genel durumları kötü, müdahaleye ihtiyacı varsa Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavi edilecektir. Genel durumları iyi olanlar ve temaslılar da valiliğimizce belirlenen KYK yurdunda izole edilecektir." denildi.

Alınan karantina kurallarına uymayanlar hakkında adli ve idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Karahisar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Afyonkarahisar Valiliği'nden Kovid-19 açıklaması - Son Dakika


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