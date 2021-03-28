Son dakika haber... Afyonkarahisarlı kick boksçular, uluslararası organizasyonlarda madalya kazanmak istiyor

Afyonkarahisarlı 5 genç kick boks sporcusu, 2021'de yapılacak ulusal ve uluslararası organizasyonlara altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Batuhan Talipoğlu, 11 yıl önce babasının tavsiyesiyle başladığı kick boksta 2012, 2013, 2014 ve 2015 Türkiye Gençler Şampiyonu oldu.

Talipoğlu, 2013'te İstanbul'da düzenlenen Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda ikincilik, 2014'te ise Malezya'da şampiyonluk yaşadı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Beden Eğitimi Öğretmenliği okuyan 21 yaşındaki Talipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın sürecini sürekli antrenman yaparak değerlendirdiğini belirtti.

Antalya'da nisan ayında Avrupa Şampiyonası olduğunu anımsatan Talipoğlu, "Oradaki turnuvada şampiyon olursam eylül ayında Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları, ardından da Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Bütün organizasyonlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğim." dedi.

AKÜ Beden Eğitimi Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki milli sporcu Mustafa Kazım Köken de 8 yıldır yaptığı kick boksta 2016 Türkiye şampiyonluğu, Avrupa ikinciliği ve üniversitelerarası turnuvada şampiyonluk elde etti.

Köken, "2020'de pandeminin başlamasının ardından kapanan spor salonları sonrası antrenmanlarımızı bireysel olarak park ve bahçelerde yaptık. 2021 yılı itibarıyla şampiyona ve turnuvalar yapılacağı için vites artırmamız gerekti. Hedefim, 2021 yılındaki turnuvalarda ülkemi en iyi şekilde temsil ederek İstiklal Marşı'mızı okutmak istiyorum." diye konuştu.

Henüz 18 yaşındaki Mert Manap ise 4 Ege Bölgesi şampiyonluğu ile Türkiye ikinciliği bulunduğunu, hedefleri doğrultusunda çalışmalarını hızla sürdürdüğünü belirterek, nisan ayında Antalya'daki Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda birinci olmayı hedeflediğini söyledi.

İsmail Arık ile 5 Ege Bölgesi şampiyonluğu bulunan Batuhan Şanlı da ilk kez katılacakları Avrupa Kupası'nda birinciliği hedeflediklerini anlattı.

Serdar Şanlı: "Sporcularımızın hedefi şampiyonluk"

Muaythai Milli Takımı ve gençlerin antrenörü Serdar Şanlı da geçen yıl salgın nedeniyle 4 ay spor salonlarının kapalı olması nedeniyle doğada koşu ve antrenmanlarını sürdürdüklerine dikkati çekti.

2021'de normalleşme süreciyle Türkiye Kick Boks Federasyonunun ev sahipliğinde, 8-11 Nisan tarihleri arasındaki 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası organizasyonuyla sezonun açılacağını dile getiren Şanlı, şunları kaydetti:

"Biz de Afyonkarahisar'daki spor kulübümüzden 5 sporcuyla bu turnuvaya katılacağız. 3 sporcumuz büyük, 2 sporcumuz ise genç kategoride yer alıyor. Büyükler kategorisinde ter dökecek sporcularımız, şampiyon olmaları durumunda İslami Dayanışma Oyunları ve Dünya Şampiyonasına katılma hakkı elde edecek. Sporcularımızın hedefi şampiyonluk. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."