Son dakika haber | Ağabeyi 5 yıl önce benzer kazada ölen gencin cenazesi toprağa verildi

Son dakika güncel haberine göre Bartın'da 5 yıl önce yolun karşına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu ağabeyini kaybeden ve kendisi de aynı şekilde otomobilin çarpmasıyla ölen kişinin cenazesi defnedildi.

Bartın'da 5 yıl önce yolun karşına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu ağabeyini kaybeden ve kendisi de aynı şekilde otomobilin çarpmasıyla ölen kişinin cenazesi defnedildi. Önceki gün Bartın- Zonguldak yolu Çiftlik köyü mevkisinde, Ogün K. (52) idaresindeki 61 ABL 991 plakalı otomobilin yolun karşısına geçmek istediği sırada çarptığı ve olay yerinde hayatını kaybettiği Atalay Kalafat'ın (29) ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın (31) da 4 Ağustos 2015'te kent merkezi Hendekyanı Caddesinde bisikletiyle yolun karşısına geçmek istediği sırada kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Ağabeyinin yanına defnedildi Atalay Kalafat'ın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alınarak Kurucaşile ilçesi Göçkün köyü camisinin önüne getirildi. Burada kılınan namazın ardından Kalafat'ın cenazesi, aynı köydeki aile mezarlığında 5 yıl önce yaşamını yitiren ağabeyi Yıldıray Kalafat'ın yanında toprağa verildi. Bu arada, cezaevinde tutuklu bulunan Kalafat'ın ağabeyi Tahsin Kalafat da izinli olarak jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi altında cenaze törenine katıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı

Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı

Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı

Hazal Kaya'dan "Çocuğun LGBT olsaydı ilk tepkin ne olurdu?" sorusuna cevap: Beni hiç ilgilendirmez

Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?

Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi

Alişan'ın eşi Buse Varol 2. kez hamile mi?

Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı

Murat Övüç, hayatını kaybeden fenomen Caner Çalışır'ın son anları anlattı

Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!

"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi

Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı

Deren Talu, Şükrü Özyıldız'ın başrolünde yer aldığı Akıncı dizisiyle anlaştı

Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı

Buket Aydın'dan dikkat çeken paylaşım! İlk kez bu kadar cesur