Son dakika haber... Ağabeyini öldüren şüpheli, ayçiçeği tarlasında yakalandı - Son Dakika

KONYA'da, miras nedeniyle husumetli olduğu ağabeyi Aziz Uyar'ı (32) tüfekle vurarak öldüren Adnan Uyar (30), saklandığı ayçiçeği tarlasında yakalandı. Öldürülen Aziz Uyar'ın, olaydan önce iş yerinde olan kardeşini telefonla arayarak, "Seni kaldırmaya geliyorum" diye tehdit ettiği, ardından da yanına gittiği belirtildi.

Olay, dün saat 02.30 sıralarında, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Kavakaltı Sokak'ta meydana geldi. Aziz Uyar ve kardeşi Adnan Uyar arasında babalarından kalan tarla nedeniyle kavga yaşanmaya başlandı. Karatay ilçesine bağlı Ereğli yolu üzerinde bulunan Göçü Mahallesi'nde yaşayan Aziz Uyar, kardeşini telefonla aradı. İki kardeş arasında aynı nedenle tartışma çıktı. Aziz Uyar, iş yerinde olduğunu öğrendiği kardeşine, "Seni kaldırmaya geliyorum" diyerek, telefonu kapattı.

AĞABEYİ GELİNCE VURDUAdnan Uyar, bir süre sonra iş yerine gelen ağabeyine tüfekle ateş etti. Dışarı çıkarak, kaçmaya çalışan Aziz Uyar, sırtından vurularak hayatını kaybetti. Adnan Uyar ise kaçtı.GECE AYÇİÇEĞİ TARLASINDA YATMIŞAsayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, motosikletle kaçtığı belirlenen şüpheli Uyar'ın Göçü Mahallesi'ne gitmiş olabileceği üzerinde yoğunlaştı. Bir çoban, ekiplere, sarı motosikletli bir kişinin, ayçiçeği tarlasına doğru kaçtığını bildirdi. Polis, Adnan Uyar'ı tarlada yakalayarak gözaltına aldı.Adnan Uyar'ın ifadesinde, babalarından kendilerine 50 dönüm tarla kaldığını, tarlayı ağabeyi ile yarı yarıya bölüştüklerini ancak ağabeyinin kendi tarafını da yıllardır ektiğini, bu nedenle aralarında husumet olduğunu anlattığı öğrenildi.

1 aylık bir çocuğu olan Adnan Uyar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.