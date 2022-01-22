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Son dakika: Ağabeyini öldürüp katilin bulunması için yardım isteyen sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika

Son dakika: Ağabeyini öldürüp katilin bulunması için yardım isteyen sanığa müebbet hapis cezası

22.01.2022 16:35

Bir son dakika haberine göre Ağabeyini öldürüp katilin bulunması için yardım isteyen sanığa müebbet hapis cezası KAYSERİ - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde ağabeyini öldüren ve dönemin Cumhurbaşkanından ağabeyinin katilinin bulunması için yardım isteyen sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Ağabeyini öldürüp katilin bulunması için yardım isteyen sanığa müebbet hapis cezası

KAYSERİ - Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde ağabeyini öldüren ve dönemin Cumhurbaşkanından ağabeyinin katilinin bulunması için yardım isteyen sanığa müebbet hapis cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Nuri Uzun, müştekiler ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet Savcısı bir önceki duruşma verdiği mütalaayı tekrar ederek, sanığın 'kardeşi kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi. Mahkemede savunma yapan sanık Nuri Uzun, suçsuz olduğunu, abisini kesinlikle kendisinin öldürmediğini söyleyerek, mahkeme heyetinden beraatını talep etti. Anne H.U'da, oğlunun suçsuz olduğunu ve oğlu yapmış olsa kendi elleriyle adalete teslim edeceğini söyledi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nuri Uzun hakkında ilk önce 'kardeşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Heyet sanığın mahkemedeki iyi halini göz önünden bulundurarak, cezayı müebbet hapse düşürdü.

Olay

İlçeye bağlı Palas kasabasında 2014 yılının Haziran ayında Cemal Uzun, tüfekle vurularak hayatını kaybetti. Aradan geçen 7 yılın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği dedektifleri tarafından dosya üzerinde çalışma yapıldı. 6 ay süren çalışmalarda cinayetin şüphelisi olarak Cemal Uzun'un kardeşi Nuri Uzun ile birlikte eşi N.U. ve yengesi F.U. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkartıldı. Adliyeye çıkarılan Nuri Uzun, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İfadeler çelişti, katil zanlısı ortaya çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılmasına yönelik özel ekip görevlendirdi. 6 ay boyunca olayın meydana geldiği Palas Kasabasında teknik ve fiziki takip yürüten cinayet dedektifleri, olay tarihinde alınan ifadeleri ayrıntılı incelemesi sonucu, olay anında ikamette bulunan aile fertlerinin ifadelerinin aşırı şekilde çeliştiğini ve tutarsız olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmada, maktul Cemal Uzun'un aile içerisinde meydana gelen kavga nedeniyle kardeşi Nuri Uzun tarafından tüfekle öldürüldüğü tespit edildi.

Katil zanlısı yardım istemiş

Ağabeyini öldüren Nuri Uzun, olayın ardından verdiği röportajda katilin bulunması için yardım istemiş, "Katilin bulunmasını istiyoruz. Katil dışarıda olabilir, hiçbir şey yapılmıyor. En kısa zamanda katilin bulunmasını istiyoruz" demişti.

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Sarıoğlan, Cinayet, Mahkeme, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Ağabeyini öldürüp katilin bulunması için yardım isteyen sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Ağabeyini öldürüp katilin bulunması için yardım isteyen sanığa müebbet hapis cezası - Son Dakika
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