Son dakika haber: Ağaçlara 'horoz şekeri' asıp, çocukları sevindirdiler - Son Dakika

ERZURUM merkez Aziziye Belediyesi, çocuklara, parktaki ağaçlara 'horoz şekeri' asarak sürpriz yaptı. Çocuklar için ağaçların dallarına görevlilerle birlikte horoz şekeri asan Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, " 23 Nisan'da koltuğumu devrettiğim 11 yaşındaki Esat Sirkecioğlu, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çocuklar için bir sürpriz yapmamızı istedi. Biz de parktaki ağaçları horoz şekeri ile süsledik. Ayrıca çocuklara boyama kitapları da dağıttık" dedi.

Aziziye Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla 23 Nisan'ı evlerinde kutlayan çocuklara, parktaki ağaçlara 'horoz şekeri' asarak sürpriz yaptı. Ailelerin de ilgi gösterdiği organizasyonda üzerinde '23 Nisan Kutlu Olsun' yazılı horoz şekerlerini toplayan çocuklar büyük mutluluk yaşadı. Başkan Orhan, 23 Nisan'da koltuğunu devrettiği Esat Sirkecioğlu'nun talimatını yerine getirdiklerini belirterek, "Minik Başkan, üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çocuklar için bir sürpriz yapılması yönünde talimat verdi. Biz de ilçemizdeki tüm parktaki ağaçları horoz şekeri ile süsledik. Çocuklar ağaç dallarına asılan ve oyun gruplarına bırakılan horoz şekerlerine büyük ilgi gösterdi" diye konuştu.

Başkan Orhan'a hem horoz şekerleri hem de kitaplar için teşekkür eden Yasin İnce (8), "Oyun oynamak için parka geldiğimizde ağaçlarda horoz şekerlerinin olduğunu görünce şaşırdık. Bunların bizim için olduğunu öğrenince büyük bir sevinç yaşadık. Oruç olan horoz şekerlerini evine götürdü olmayan ise büyük bir iştahla yedi" dedi.