Edinilen bilgiye göre merkeze bağlı Özbağ beldesinde bulunan ağaçlık alanda yangın çıktı. Nedeni henüz belirlenemeyen yangın, çevrede bulunanların ihbarıyla yetkililere bildirildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıktığı bahçede maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İHA

Kırşehir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Ağaçlık alanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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