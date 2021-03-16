Son dakika haber: Ağaçta Asılı Kalan Güvercini İtfaiyeciler Kurtardı - Son Dakika

Milli Egemenlik Parkı'nın ortasında bulunan alanda, ağaçta bir güvercinin ayağı ipe dolanmış olarak görüldü. Güvercinin çırpınmasına kayıtsız kalmayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan güvercini ağaçtan kısa sürede kurtardı.

ARDAHAN - Ardahan Milli Egemenlik Parkı'nda ayağına dolanan iple bir ağaçta asılı kalan güvercin, vatandaşların ve itfaiyenin duyarlılığı sayesinde kurtarıldı.

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