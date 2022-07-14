Olay ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Bağlık suyu mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 60 yaşındaki Barış Saka evinin önündeki ağaçtan düşerek ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 sağlık görevlileri tarafından ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Barış Saka yapılan tüm müdahalelere rağmen 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eski Kdz. Ereğli Ülkü Ocakları Başkanı Barış Saka düzenlenen cenaze töreni sonrası şehir mezarlığına defnedildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber | Ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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