Son dakika haber | Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.
09.04.2021 20:25
Son dakika haberi: Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.
Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Ağır hasta 2 bin 658 oldu, 35 bin 786 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi. - Son Dakika
Son Dakika Diyarbakır için kullandığı ifadeler tepki çeken Ersin Korkut'tan açıklama: Kültür başkenti anlamında kullandım Fransız L'Opinion gazetesi: Türkler, Brüksellilerin arasındaki kavgaların mağduru oldu Gökhan Çıra'dan Selin Ciğerci'ye 4 milyonluk sürpriz! Sevinçten havalara uçtu Tuvana Türkay'ı görenler tanımakta güçlük çekti Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi Son Dakika: Putin ve Erdoğan, Ukrayna'daki gerginliği görüştü Cinayet mi ihmal mi? Tatile çıkan nişanlı çiftin cansız bedenleri, otel odasında çırılçıplak bulundu ABD Başkanı Biden'ın planı gümüşün değerini 4 kat artırabilir