Son dakika haber... Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.
18.04.2021 19:31
Gelen son dakika haberlerine göre Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.
Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi. - Son Dakika
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