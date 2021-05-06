Son dakika haber... Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.
06.05.2021 19:51
Bir son dakika haberine göre Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.
Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber... Ağır hasta 3 bin 378 oldu, 37 bin 298 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 626 bin 799'a yükseldi. - Son Dakika
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