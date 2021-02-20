Son dakika haber | Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Son dakika gelişmesine göre Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.

Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Ağır hasta sayısı 1180 oldu, 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi. - Son Dakika

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