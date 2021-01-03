Son dakika haber: Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.
03.01.2021 19:09
Son dakika haber... Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.
Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi.
Güncel, Son Dakika
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Ağır hasta sayısı 3 bin 612 oldu, 10 bin 102 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 136 bin 534'e yükseldi. - Son Dakika
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