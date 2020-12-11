Son dakika haber | Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.
11.12.2020 19:41
Son dakika haber: Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.
Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.
Sağlık, Son Dakika
- Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Son dakika haber | Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi. - Son Dakika
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