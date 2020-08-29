Son dakika haber: Ağrı'da 2 asker şehit oldu - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Ağrı'da Doğubayazıt hudut hattında, İran'dan Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hudut hattında İran istikametinden Türkiye'ye sızma girişiminde bulunan terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışma sonucunda 2 askerin yaralandığı, yaralanan askerlerin hastaneye sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Ayrıca, teröristlerin muhtemel saldırı ve kaçış istikametlerinin ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığı, bölgeye sevk edilen insansız hava aracı (İHA) ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) destek unsurlarıyla operasyonların sürdüğü bildirilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı dileriz" denildi. - ANKARA