Ağrı'da ahırdan kaçan 50 küçükbaş kurbanlık, hayvan sahiplerinin 1 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.
Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki kiralık ahırında, vatandaşların küçükbaş kurbanlıklarının günlük bakımını yapan Nizamettin Güven, hayvanların geceyi serin geçirmesi için ahırın kapısını açık bırakıp, önüne tahta yerleştirdi.
Kurban Bayramı namazını kıldıktan sonra ahırda kurbanlıkları göremeyen Güven, hayvan sahipleriyle arazide arama çalışması yaptı.
Kurbanlıklar, Ağrı-Doğubayazıt kara yolu üzerindeki arazide yaklaşık 1 saatlik arama çalışmasıyla bulundu.
Güven, AA muhabirine, ahırdan kaçan kurbanlıkları uzun süre aradıklarını belirterek, hayvanları arazide bulduklarında büyük sevinç yaşadıklarını dile getirdi.