Son dakika haber: Ağrı'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber: Ağrı'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

09.10.2022 14:32
Son dakika haber: Ağrı'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Son dakika gelişmesine göre Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

A.A. idaresindeki 04 DA 110 plakalı kamyonet, Ağrı- Van kara yolu Tutak ilçesi mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü ile araçtaki Y.A. ve M.Ö.A. yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Tutak Devlet Hastanesi ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ö.A, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ağrı'da devrilen kamyonetteki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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