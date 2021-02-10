İş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı - Son Dakika

İş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı

10.02.2021 22:47

Ağrı'da, iş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen ve 55 ayrı suçtan kaydı olan zanlı tutuklandı.

Ağrı'da, iş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülenen ve 55 ayrı suçtan kaydı olan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir süre önce il merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan mağazaya girerek hırsızlık yapan M.A'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Zanlının, dün de Doğubayazıt ilçesinde bir iş yerine çatıdan girerek 600 paket sigara çaldığı anlaşıldı.

Söz konusu iş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kameralarınca kayıt altına alınan zanlı, Doğubayazıt'ta yakalandı.

Gözaltına alınan ve 55 ayrı suçtan kaydı olan M.A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zanlının üzerinde ruhsatsız tabanca ele geçirildiği belirtildi.

İş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı
İş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı
İş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı
İş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Caddesi, Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İş yerlerinden hırsızlık yaparken güvenlik kamerasına takılan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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