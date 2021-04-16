Son dakika haber: Ağrı'da "kar kaplanları" nisanda da yoğun karla mücadele mesaisinde - Son Dakika

Son dakika haber: Ağrı'da "kar kaplanları" nisanda da yoğun karla mücadele mesaisinde

16.04.2021 11:01
Son dakika haber: Ağrı'da

Son dakika haberler: Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, 6 aydır ulaşım sağlanamayan Balık Gölü ile çevresindeki köylerin yolunu açmak için nisan ayında yer yer 5-6 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

Ağrı İl Özel İdaresi ekipleri, 6 aydır ulaşım sağlanamayan Balık Gölü ile çevresindeki köylerin yolunu açmak için nisan ayında yer yer 5-6 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

Kış mevsiminin sert ve çetin geçtiği Taşlıçay ilçesine bağlı Tanyolu ve Adakent köyleri ile 4 mezranın bulunduğu Balık Gölü bölgesindeki yol, olumsuz hava ve coğrafi koşullar nedeniyle 6 aydır ulaşıma kapalıydı.

Bölgedeki vatandaşların sonbaharda göç edip kışı Doğubayazıt ilçesinin yanı sıra Iğdır'da geçirdiği köylerde, doğa şartlarının açılmasına izin vermediği karla kaplı 35 kilometrelik yol hattının, ilkbaharın gelmesiyle açılmasına başlandı.

Vatandaşların mağdur olmaması için kış mevsiminde gece gündüz demeden çalışan "kar kaplanları", ilkbahar mevsiminin yaşandığı bugünlerde de evlerine dönüş hazırlığı yapan köylüler için yoğun karla mücadele ediyor.

Fırtına ve siste zorlu karla mücadele

Zaman zaman fırtına ve sise göğüs gererek karla mücadele eden ekipler, 35 kilometrelik yolun yarısını hummalı çalışma sonucu ulaşıma açabildi.

Kış mevsimi boyunca yoğun kar yağışı alan zorlu coğrafyada çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler, ilçeye bağlı son yerleşim yeri Adakent köyüne ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Greyder operatörü Fikret Doğan, AA muhabirine, kış mevsiminde yolu bir iki defa ulaşıma açtıklarını ancak aynı gün tipi nedeniyle yeniden ulaşıma kapandığını söyledi.

Yolun tamamının ulaşıma açılmasının 10 günden fazla sürdüğünü belirten Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Balık Gölü ve çevresinde bulunan köy yollarını açmak için çalışma başlattık. Bir dozer ve greyderle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yolun yarısını açabildik. Bölgede havalar çok kötü sis nedeniyle görüş mesafesi çok düşüyor ve biz buna rağmen şartlarımızı zorluyoruz. Kar kalınlığının 6-7 metre olduğu yerler var. Bir haftaya ancak köylere ulaşırız."

"Bazen bir günde 4 mevsimi yaşıyoruz"

Kış boyunca karla mücadelenin yanı sıra köy ve mezra yollarını açarak rahatsızlanan hastaları sağlık ekiplerine ulaştırdıklarını ifade eden Doğan, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gece gündüz demeden çalıştıklarını anlattı.

Yolun geri kalan kısmında daha fazla kar kalınlığı beklediklerini dile getiren Doğan, "Yolda çalışma yapmak çok zor. Dozer bazı yerlerde birkaç defa kar kütlesini temizledikten sonra yere ulaşıyor. Fırtına nedeniyle görüş mesafesi de olmuyor. Ağrı'nın kuzeyinde özellikle Balık Gölü çevresinde kış yaşanırken ovada da bahar yaşanıyor. Bazen bir günde 4 mevsimi yaşıyoruz." diye konuştu.

Balık Gölü, Nisan, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Ağrı'da 'kar kaplanları' nisanda da yoğun karla mücadele mesaisinde - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Son Dakika! Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin de bulunduğu uçak arıza nedeniyle acil iniş yaptı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı Fatih Terim'in kavgalı olduğu Fırat Aydınus, 2,5 yıl sonra Galatasaray maçına atandı ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti İçişleri Bakanı Soylu, 'Tabuta sığmayan şehid'in seccadesinde namaz kılıp dua etti Hastanede saldırı anları kamerada! Koronavirüs testi istemeyen adam doktoru darbetti Hastanede saldırı anları kamerada! Koronavirüs testi istemeyen adam doktoru darbetti Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü Kerem Alışık, üzerinde babasının fotoğrafını gördüğü tırın peşine düştü

Son Dakika Haberleri
11:54 Sağlık Bakanı Koca, aşı olmak istemeyen öğretmeni telefonla arayıp ikna etti
11:51 Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu
11:44 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi
11:25 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 458 liradan işlem görüyor
11:22 ABD'de lojistik firması FedEx'in merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
11:17 İstanbul'da AVM'ler ve mağazaların kapanış saati uzatıldı
10:59 8,08'den işlem gören dolar güne yükselişle başladı
10:46 Erdoğan sinyali vermişti! Vaka sayıları düşmezse Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tam kapanma gündemde
10:40 Şehirden köye göç edenlere büyük teşvik! Vergiden muaf olacaklar
10:24 Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu
Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu Maliyeti 100 milyon TL'yi bulan Lemos ve Tisserand ikilisi kulübeye hapsoldu         
12:03
Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu Camdaki Kız dizisindeki kırmızı oda akıllara Grinin Elli Tonu filmini getirince Twitter gündemine oturdu         
11:51
Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonlarda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi         
11:44
Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı Kısa vadeli dış borç stoku 192 milyar dolarla rekor kırdı         
11:35
Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar Çavuşoğlu'nun ders gibi sözleri Yunan medyasını kızdırdı! Skandal ithamlarını manşetlerine taşıdılar         
11:00
Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu Bir evladın en zor anı! 85 yaşındaki babasını elleri bantlı halde kanlar içerisinde buldu         
10:24
İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı İki motosiklet fena çarpıştı! Sürücülerden biri yerde acı içinde kıvranırken, diğeri kaçtı         
09:42
Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım Korkulukları haç işareti sanan adam camiye balyozla saldırdı: Emir geldi, ben de yaptım         
08:14
Ebru Gündeş, Ebru Gündeş, "İhanete uğradım" diyerek 11 yıllık eşi Reza Zarrab'a boşanma davası açtı         
07:41
ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor ATV'nin fantastik dizisi Akıncı final yapıyor         
22:21
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın en büyük rakibi kim? Anket sonuçları bir ismi işaret ediyor         
22:03
Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu Hemcinsiyle aşk yaşayan Senem Kuyucuoğlu, ilişkisi hakkında konuştu         
20:00
Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu Koronaya yenilen 3 çocuk babası adamın son mesajı yürek burktu         
18:30
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı         
18:13
Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı Apartmana korku salan 'yaratık' kruvasan çıktı         
18:03
Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu Koronavirüs aşısı olan Sergen Yalçın'ın verdiği komik tepkiler sosyal medyada gündem oldu         
16:54
Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu         
15:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2021 12:20:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Ağrı'da "kar kaplanları" nisanda da yoğun karla mücadele mesaisinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei