Son dakika haber: Ağrı'da Kovid-19 karantinasına uymayan 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza - Son Dakika

Ağrı'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki karantina kuralına uymadıkları belirlenen 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekipler aralarında pazar yerleri, nikah salonları, cami, çay bahçeleri, restoran ve kafe gibi toplu yaşam alanlarının da bulunduğu 526 noktada denetim yaptı.

Bu kapsamda ekipler, ticari taksiler ve toplu ulaşım araçlarında da denetim gerçekleştirdi.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan ve temaslılara yönelik denetimlerde görev alan ekipler, karantina kuralını ihlal ederek evinde bulunmadığı tespit edilen 3 kişiye 3 bin 150'şer lira ceza kesti.