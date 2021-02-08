Mağazadaki 2 ayrı kasadan hırsızlık yapan ve birini silahla kurşun sıkarak açtığı anlaşılan zanlının, poliste 55 ayrı suçtan kaydı olan M.A. olduğu tespit edildi.

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