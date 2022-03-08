Son dakika haber! Ağrı'da polis eşlerinin yaptığı ürünler Kadınlar Günü'nde sergilendi - Son Dakika
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Son dakika haber! Ağrı'da polis eşlerinin yaptığı ürünler Kadınlar Günü'nde sergilendi

08.03.2022 15:57
Son dakika haber! Ağrı'da polis eşlerinin yaptığı ürünler Kadınlar Günü'nde sergilendi

Son dakika haberi: Ağrı'da, polis eşlerinin yaptığı süs eşyaları sergisinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapıldı.

Ağrı'da, polis eşlerinin yaptığı süs eşyaları sergisinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapıldı.

Kentte görevli polis eşleri için açılan kursta üretilen süs eşyaları sergisinin açılışı için İl Emniyet Müdürlüğü Polisevi'nde program düzenlendi.

Programa katılan Vali Osman Varol, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve beraberindekiler, kadınlara çiçek ve karanfil hediye ederek Kadınlar Günü'nü kutladı.

Beraberindekilerle sergiyi gezen Vali Varol, adınlarla sohbet etti.

Vali Varol, burada yaptığı konuşmada, kadınların hayatın her alanında başarılı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim ve hepimizin vazifesi bu fırsat eşitliğini sağlamaktır. Özellikle İçişleri Bakanlığımızın bu konuda çok ciddi çalışmaları var. Kadınlarımıza ve çocuklarımıza karşı yapılan bir tane bile olumsuz hareketi kabul etmiyoruz. Sayıların hiçbir önemi yok aslında. Bunun oranını düşürmekle övünüyoruz ama Sayın Bakanımız ve Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi bir bile çok fazla arkadaşlar. Onu da ortadan kaldırmak için tüm gayretimizi göstereceğiz."

Programa, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Faruk Kaya ve polisler de katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Ağrı'da polis eşlerinin yaptığı ürünler Kadınlar Günü'nde sergilendi - Son Dakika


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