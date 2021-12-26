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Son dakika haber | Ağrı'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber | Ağrı'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

26.12.2021 18:26
Son dakika haber | Ağrı'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı

Son dakika gündem haberi... Ağrı'da tehlikeli araç kullanan ve "dur" ihtarına uymayan Suriye uyruklu ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

Ağrı'da tehlikeli araç kullanan ve "dur" ihtarına uymayan Suriye uyruklu ehliyetsiz sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolunda tehlikeli şekilde ilerleyen ve ters şeride giren 27 SAD 675 plakalı otomobilin sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

Ekipler, ihtarlara uymayan otomobili, kovalamaca sonucu yaklaşık 28 kilometrelik takibin ardından Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyü mevkisinde jandarma ekiplerinin önünü kesmesi sonucu yakaladı.

Kimlik kontrolünün ardından ehliyetsiz araç kullandığı ve 0,52 promil alkollü olduğu tespit edilen Suriye uyruklu Hasan H'ye ekiplerce trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan dolayı toplam 5 bin 326 lira cezai işlem uyguladı.

Trafikten men edilen otomobil ise çekiciyle bir otoparka çekildi.

Ekiplerce geçmiş ceza bilgileri sorgulanan Hasan H'nin 11 kez sürücü belgesiz, 4 kez alkollü araç kullanmaktan ve 2 kez de radar-hız ihlalinden ceza aldığı ortaya çıktı.

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Tragger, Suriye, Polis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ağrı'da polisin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Ağrı'da polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü yakalandı - Son Dakika
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