Son dakika haber... Ağrı'da selden zarar gören köyde yaralar sarılıyor - Son Dakika

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Gözucu köyünde, dün meydana gelen selin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından zarar tespit çalışması yapıldı, bir aile için çadır kuruldu.

İlçeye 17 kilometre uzaklıkta bulunan Gözucu köyünde selin ardından yaraların sarılması için çalışmalar devam ediyor.

AFAD ekipleri, evi yıkılan bir aile için 2 çadır kurdu, Türk Kızılay ve Beşir Derneği ise ailelere gıda yardımı dağıttı.

DSİ ekipleri de sel nedeniyle sürüklenerek gelen taşları iş makineleriyle, köyün dışarısına çıkartıyor.

Ağrı Valisi Osman Varol ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, selden zarar gören köye gelerek incelemelerde bulundu.

Vali Varol, burada AA muhabirine yaptığı açıklamada, devletin bütün imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini söyledi.

Sel sonrası vatandaşların mağduriyet yaşamaması için devletin bütün kurumlarının köyde çalışma başlattığını belirten Varol, şöyle konuştu:

"İlk andan itibaren gerekli acil durum müdahalesi yapıldı ve suyun yönü değiştirildi. Şu anda da köyün içinde çalışma yapılarak bir taraftan da hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Sel nedeniyle bir ev ve 4 ahır yıkıldı. Bunların dışında da çeşitli düzeylerde hasar gören evlerimiz var. Hepsinin tespiti yapıldı. Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacı giderildi ve giderilmeye devam edecek. Devletimiz kuvvetlidir. İlk andan itibaren müdahalemizi gerçekleştirdik. Bundan sonra da çok hızlı bir biçimde vatandaşlarımızın yaralarını sararak bu acı olayı unutturacağız."

Çelebi ise köyün yanı sıra 2 mezrada daha sel meydana geldiğini aktardı.

Yaklaşık 30 yıldır köyde benzeri bir afetin yaşanmadığını anlatan Çelebi, şunları kaydetti:

"Bir vatandaşımız kalp krizinden hayatını kaybetti. Devlet olarak köye geldik ve vatandaşları dinledik. Devlet milletimizin yanında ve hamdolsun bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımızın gıda, su ve elektrik tedariklerini yerine getiriyoruz. Köyde ne sıkıntı varsa tedarik edeceğiz ve sonrasında yolumuza bakıp, bu köyümüzü de afet kapsamına alıp, özellikle 3-4 tane yıkılan evlerimiz var, yıkılan evlerin yerine vatandaşlarımıza ev yapacağız."