Son dakika haber: Ağrı'da terör örgütü PKK'ya destek veren 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK'ya yardım ettikleri saptanan 3 zanlı hakkında yakalama çalışmaları başlatıldı. Yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan zanlılar İl Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan 3 kişi hakkında tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2020 00:08 - Kaynak: İHA
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