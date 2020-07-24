Son dakika haber! Ağrı'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı - Son Dakika

Ağrı'da trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
AĞRI - Ağrı'nın Patnos ilçesinin Kuruyaka köyü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanırken 3 kişi öldü.
Trabzon'dan Patnos'a gelmek için yola çıkan M.Hanifi Yıldız idaresindeki 06 FN 4326 plakalı özel araç Patnos'a 9 km kala refüjlere çarparak takla attı.
Olayda, Efkan, Abdullah, Efecan, Hanifi, Furkan, Ömer Ali, Alkın, Zeynep Yıldız ve Şafi Dilmaç yaralandı.
Yaralılar 112 ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine getirldi.
Durumları ağır olan Efkan (7), Efecan (13), Şafi Dilmaç hastanede vefat etti.
Yaralıların tedavileri hastanede devam ediyor.