Son dakika haber | Ağrı'daki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haber | Ağrı'daki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

01.07.2022 15:22
Son dakika haber | Ağrı'daki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

Bir son dakika haberine göre Ağrı'nın Patnos ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "örgütlü tefecilik" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında 27 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığı ile Patnos Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri kurusıkı 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler, 1 milyon 449 bin lira tutarında 23 senet, 10 boş senet, 821 bin 994 lira tutarında 16 çek, 43 tapu senedi, alacak verecek defteri, ajanda ve 6 cep telefonu ele geçirilmişti.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Ağrı'daki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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