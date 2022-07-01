Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda biri kurusıkı 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler, 1 milyon 449 bin lira tutarında 23 senet, 10 boş senet, 821 bin 994 lira tutarında 16 çek, 43 tapu senedi, alacak verecek defteri, ajanda ve 6 cep telefonu ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Ağrı'daki tefecilik operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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