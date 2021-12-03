Son dakika gündem: 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda 17 zanlı yakalandı - Son Dakika

Ağrı'nın Patnos ilçesi ile Giresun ve Artvin'de düzenlenen operasyonda, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 17 zanlı gözaltına alındı.

Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bazı kişilere sahte altın ve tarihi eser satışıyla dolandırıcılık yaparak yaklaşık 20 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri ileri sürülen 20 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı koordinesindeki ekipler, Patnos, Giresun ve Artvin'deki 18 adrese operasyon düzenledi.

Zanlıların evlerindeki aramalarda, 26 altın sikke, 6 ruhsatsız av tüfeği, 2 av tüfeği şarjörü, 1 kurusıkı tabanca, 36 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği ve 24 cep telefonu ele geçirildi.

Ağrı'ya getirilen zanlılar, jandarmadaki işlemleri sonrası Patnos Adliyesine sevk edildi.

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 3 kişinin de arandığı belirtildi.