Son dakika haber: Ahilik kutlamalarının mimarı "Ahi Baba" ölümünün 4'üncü yılında anıldı - Son Dakika

Ahilik kültürünü tanıtılması amacıyla 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'a sunduğu tavsiye ile Ahilik Haftası kutlamalarının Türkiye'de yaygınlaşmasını sağlayan Mustafa Karagüllü için ölümünün 4'üncü yılında Kırşehir'deki mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.

Kentte "Ahi Baba" olarak bilinen Karagüllü için Kümbetaltı Mezarlığı'nda bulunan kabri başındaki anma etkinliğinde, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Anma programına katılan Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Karagüllü'nün ömrünü Ahilik kültürü ve prensiplerinin yaygınlaşması ve gelecek nesillere aktarılmasına adadığını söyledi.

Karagüllü'nün esnaf birlikteliğinin ve teşkilatlanmasının yapı taşı Ahilik geleneğinin son temsilcilerinden olduğunu vurgulayan Öztürk, "Ahi baba anlatılmaz yaşanır. Onunla 30-35 sene birlikte çalıştık. 'Ahi Baba'nın kıymetini esnaf kardeşlerimiz, oda başkanlarımız, belediye başkanlarımız, herkes yaşatacaktır. Varlığında da kıymetini biliyorduk, öldüğünde de yine biliyoruz. Vefatının 4. yıl dönümünde anma programına katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Mustafa Karagüllü'nün eşi İsmet Karagüllü, siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve oda başkanları, ozanlar, şairler ve vatandaşların katıldığı programın ardından mezarlıkta lokma dağıtıldı.

Mezarlıktaki programın ardından Ahi Evran Veli Camisi'nde Mustafa Karagüllü için mevlit okutuldu.

Mustafa Karagüllü, Ahiliğin başkenti olarak bilinen Kırşehir'de, yaklaşık 35 yıl Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi ile Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı görevlerinde bulunmuştu.