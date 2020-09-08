Son dakika haber: Ahırın kenarına sıçrayan yangını, vatandaşlar elleriyle kum atarak söndürmeye çalıştı - Son Dakika

Son dakika haber: Ahırın kenarına sıçrayan yangını, vatandaşlar elleriyle kum atarak söndürmeye çalıştı

Son dakika habere göre Ahırın kenarına sıçrayan yangını, vatandaşlar elleriyle kum atarak söndürmeye çalıştı Serik ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü Yangında mezarlar zarar görürken, bir kabir başındaki Türk bayrağının ise yanmadığı görüldü Antalya'nın Serik ilçesinde...

Ahırın kenarına sıçrayan yangını, vatandaşlar elleriyle kum atarak söndürmeye çalıştı

Serik ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin zamanında müdahalesiyle söndürüldü

Yangında mezarlar zarar görürken, bir kabir başındaki Türk bayrağının ise yanmadığı görüldü

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde dağlık alanda çıkan orman yangını söndürüldü. Ahırın kenarına sıçrayan alevleri, vatandaşlar elleriyle kum atarak söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre yangın, saat 14.00 sırasında Yumaklar Mahallesi Kocabelen mevkiindeki zeytinlik ve ormanlık alanda başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı kule durumu diğer ekiplere haber verdi. Yamaç alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesiyle bölgeye çok sayıda, Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve işçi hareket etti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler yangına farklı noktalardan müdahale etmeye başladı. Havanın kuru ve sıcak olması nedeniyle yangın birkaç farklı noktaya sıçradı. Vatandaşların da yardım etmesiyle Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını kontrol altına aldı. Bir evin yakınındaki ahırın yanına sıçrayan yangın vatandaşlara zor anlar yaşattı. Vatandaşlar ahırın yanmaması için alevlere elleriyle toprak attı. Vatandaşların küçülttüğü alevleri itfaiye söndürdü. Yangında bir mezarlık da zarar gördü. Yanan ağaçlar mezarların üzerine devrildi. Yangında ağaçlar yanarken, bir mezarın başındaki Türk bayrağının ise alevlerden etkilenmediğini görüldü.

Yangında Osman Kirli'ye ait 62 dönümlük zeytin ağacı ve bir başka kişinin ceviz ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi.Kulenin zamanında haber vermesiyle yangının büyümeden kontrol altına alındığı bildirildi.

"Kayınpederimin mezarı yandı"

Yangın yerine yardıma gelen Tahir Pekşen, "Mezarlık yandı, bahçeler zarar gördü. Yangın evlere yaklaştı. Kayınpederimin mezarı vardı ama yandı" dedi.

Son dakika haber: Ahırın kenarına sıçrayan yangını, vatandaşlar elleriyle kum atarak söndürmeye çalıştı

Antalya, Yangın, serik, Türk, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 17:44 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Ahırın kenarına sıçrayan yangını, vatandaşlar elleriyle kum atarak söndürmeye çalıştı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, Nikola Kalinic hakkında çıkan transfer dedikodularını yalanladı Kılıçdaroğlu ile programındaki kahkahası tepki çeken Buket Aydın, "AK Partili misiniz?" sorusunu yanıtladı Koronavirüsün nedenini eşcinsel evliliklere bağlayan Patrik Filaret'in testi pozitif çıktı İzmir'de hastane doluluk oranı yüzde 50'nin üzerinde Meteoroloji, 5 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu Sabah koronavirüs testi yaptıran şahıs, akşam evinde ölü bulundu İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir Erol Mütercimler, imam hatiplilere karşı sarf ettiği sözlerden dolayı özür diledi Çağlar Söyüncü, Premier Lig'de 2019/20 sezonunun en iyi 11'ine seçildi Büyükçekmece'de karakola rüşvet baskınının görüntüleri aylar sonra ortaya çıktı Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Josef de Souza ile anlaşma sağladı Malatya'da meydana gelen depremler sonrası Prof. Dr. Naci Görür'den önemli uyarı: Çelikhan-Erkenek arası riskli hale geldi Fenerbahçe, Edinson Cavani için 5 milyon euroluk teklif yaptı Koronavirüs hastası genç kız, ambulansta sağlık görevlisinin tecavüzüne uğradı Napoli, City'ye gitmeye hazırlanan Koulibaly yerine Galatasaray'ın eski oyuncusu Denayer'i istiyor
Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek Bikinili videosunu paylaşan Tuğba Ekinci, meydan okudu: Daha iyisi gelmeyecek         
20:03
12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti 12 yıllık eşi Iran Angelo'nun yeğeniyle birlikte olan ünlü futbolcu Hulk, aldatma suçlamalarını reddetti         
19:52
Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın Gelecek Partisi'nden Demirtaş'ın "Demokrasi İttifakı" çağrısına yanıt: Demokratik uzlaşmayı önemsiyoruz         
19:47
Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti Yeni Malatyaspor, Galatasaray'dan Adem Büyük'ü transfer etti         
17:06
Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı Inter, Roma'dan Aleksandar Kolarov'u 1.5 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı         
16:55
Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi Fatih Terim'in istediği Bruma'dan Galatasaray'a olumlu yanıt geldi         
16:49
Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı Evinde ölü bulunan talihsiz vatandaşın cansız bedeni vinç yardımıyla çıkartıldı         
16:00
Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü Bergüzar Korel, hasta çocukların ailesinden tanıtım yapmak için para isteyen ünlü isimlere ateş püskürdü         
15:54
Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar Ölen annelerinin hatırası var diye vazgeçemedikleri evde 33 yıl elektriksiz yaşadılar         
15:48
Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti         
15:32
RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı RTÜK, Erol Mütercimler'in imam hatiplilerle ilgili sözleriyle ilgili inceleme başlattı         
15:15
FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti FOX muhabiri anons çekerken iki turist kadın arkasında dans etti         
14:46
Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada Tartıştığı doktor kapıyı üzerine kapatınca iki parmağı koptu! O anlar kamerada         
14:43
75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi 75 operasyon geçiren Ken Bebek, Bodrum'da objektiflere poz verdi         
14:42
Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu Osmanlıspor'un ismi yeniden Ankaraspor oldu         
14:29
Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı Vali yardımcısı ve kaymakamların da aralarında bulunduğu 50 kişi görevden uzaklaştırıldı         
13:41
Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu Müge Anlı canlı yayında açıkladı: Şüpheli şekilde ölen Aleyna Çakır'ın tırnak içlerin erkek DNA'sı bulundu         
13:34
Başkentteki büyük rüşvet operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı! Firariler aranıyor Başkentteki büyük rüşvet operasyonunda 37 kişi gözaltına alındı! Firariler aranıyor         
13:09
Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı Adnan Oktar ve kediciklerinin gizli geçitten kaçma anına ait görüntüler çıktı         
12:55
Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı Markette dehşete düşüren görüntüler! Taciz ettiği kadın esnafı dakikalarca yumrukladı         
12:27
Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu Yemek yemek için gittiği köftecide parmağı koptu         
12:08
Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu         
11:55
İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı         
11:05
Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Çukur dizisine dahil olan İrem Sak ilk kez kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu         
10:41
Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir Bankaların kredi kartları için kestiği aidatlar geri alınabilir         
10:14
ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi         
09:49
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı         
09:02
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2020 00:23:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber: Ahırın kenarına sıçrayan yangını, vatandaşlar elleriyle kum atarak söndürmeye çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei