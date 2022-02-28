Bitlis'in Ahlat ilçesinde Kazakistan Cumhuriyeti Bitlis Fahri Konsolosluğu, düzenlenen törenle açıldı.

İlçenin Ergezen Mahallesi'ndeki konsolosluğun açılışında konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, tarihi önemine vurgu yaptığı ilçeye bir değerin daha eklendiğini söyledi.

Konsolosluğun hayırlı olması temennisinde bulunan Çağatay, şunları kaydetti:

"Saygıdeğer rahmetli bakanımızın kıymetli evladı Muaz Beyin bu görevi üstlenmesi gerçekten daha da bir anlamlandırıyor. Biz kendisini çok seviyorduk, sayıyorduk. Bir kez daha rahmetle anıyoruz. Allah mekanını cennet etsin. Bu faaliyetten dolayı Kazakistan Cumhurbaşkanımıza ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendiye hürmetlerimi, teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum."

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da böyle bir amaçla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu dile getirerek, "İnşallah bu kardeşliğimiz, bu dostluğumuz ebedi olur. Biz aynı suyun, aynı boyun ve aynı kültürün insanlarıyız. Yüreğimiz ve kalbimiz bir." dedi.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise Kazakistan ve Türkiye açısından tarihi bir güne şahitlik ettiklerini vurguladı.

Konsolosluğunun Bitlis, Van ve Muş illerini de kapsadığını ifade eden Saparbekuly, şöyle konuştu:

"Burayı seçmemizin birçok nedeni var. Bunların başında Ahlat'ın Türk diyarı olması, buranın birçok medeniyet ve uygarlığın harmanlandığı bir bölge olması ve en önemlisi de Türk dünyası açısından da tarihi bir değere ve öneme sahip olmasıdır. Diğer önemli bir konu da biz her ülkeye fahri konsolos seçerken çok önemle ve titizle davranıyoruz. Bu sadece Kazakistan'ın seçimi değil aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de bir seçimidir. Onun için Muaz Beyi biz uzun dönemdir tanıyoruz ve tanışıyoruz. Kendisinin rahmetli babasıyla da tanışıklığımız vardı."

Kazakistan Cumhuriyeti Bitlis Fahri Konsolosu ve Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de bu göreve layık görülmekten duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür etti.

Birlik ve beraberliği sağlamak için gayret göstereceklerini vurgulayan Ergezen, "Kazak da bizim, Türkmen de bizim, Türkiye de bizim. Biz bugün savaş olan coğrafyada, kaos olan ülkelerin düştüğü halleri görünce bu birlik ve beraberliğin ne kadar kıymetli olduğunun, ne kadar elzem olduğunun bilincindeyiz ve bundan sonra da gerek rahmetli babamızın bize öğrettiği ve gerekse aldığımız kültür itibariyle milletin birliği, dirliği ve beraberliği için uğraşacağız." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar, konuşmaların ardından açılışı yapılan konsolosluk binasını gezdi.

Açılışa, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Kazakistan'ın Ankara Konsolosu Temirlan Saylauuly, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve vatandaşlar katıldı.

Büyükelçi Saparbekuly, Ergezen ve Saylauuly ile Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban'ı ziyaret etti. Kentin tarihiyle ilgili bilgi veren Çoban, konuklarına Ahlat bastonu ile çeşitli hediyeler takdim etti.

Kazakistan heyeti, ardından Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Ahlat Müzesi ile Emir Bayındır Kümbetini gezdi.