Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, beyaz örtüsüyle de büyülüyor - Son Dakika

Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, beyaz örtüsüyle de büyülüyor

28.02.2021 10:57

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki, tarihi öneme sahip Türk İslam Mezarlığı, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki, tarihi öneme sahip Türk İslam Mezarlığı, geçen hafta etkili olan kar yağışının ardından beyaza bürünen görüntüsüyle ziyaretçilerini büyülüyor.

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Selçuklu Meydan Mezarlığı, yılın her döneminde yansıttığı farklı güzelliklerle hayranlık uyandırıyor.

İlçenin İkikubbe Mahallesinde 210 dönüm alanı kapsayan ve her biri sanat eseri özelliği taşıyan yaklaşık 8 bin 200 mezar taşı üzerindeki kabartmalar, kitabeler ve motifler, ziyaretçilerini geçmişe doğru yolculuğa çıkarıyor.

Geçen hafta etkili olan yağışların ardından adeta "beyaz gelinliğini" giyen Selçuklu Meydan Mezarlığı, kar örtüsünden yükselen abidevi mezar taşlarıyla ziyaretçilerini etkisi altına alıyor.

Doğubayazıt'tan mezarlığı ziyarete gelen Semih Bahadır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki tarihi yapılara hayran kaldığını söyledi.

Mezarlığın her dönem ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Bahadır, herkesin bunu görmesi gerektiğini ifade etti.

Ziyaretçilerden Ahmet Yamlı ise tarihi Selçuklu Mezarlığı'nın her mevsim olduğu gibi kışın da güzelliğiyle insanları kendine hayran bıraktığını aktardı.

Yamlı, "Ahlat, tarihi ve sakin şehir, her zaman misafirlerini bekliyor. Bu güzelliği görmeleri için herkesi buraya davet ediyorum. Sakin şehir unvanını alan ilçemiz, görülmeye değer bir yer." dedi.

Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, beyaz örtüsüyle de büyülüyor
Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, beyaz örtüsüyle de büyülüyor
Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, beyaz örtüsüyle de büyülüyor
Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, beyaz örtüsüyle de büyülüyor

Selçuklu, Bitlis, Türk, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı, beyaz örtüsüyle de büyülüyor - Son Dakika


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